IRS: bestel desmedifam-herbicide voor eind januari

Telers die in 2020 willen spuiten met desmedifam-herbicide, moeten dit voor eind januari bestellen.

Het bieteninstituut IRS adviseert telers die in 2020 nog de bieten onkruidvrij willen houden met het bekende spuitschema op basis van desmedifam-bevattende herbiciden, voor eind januari 2020 de herbiciden te bestellen. De Europese registratie van de werkzame stof desmedifam is komen te vervallen.

Onkruidbestrijdingsmiddelen met desmedifam

De volgende onkruidbestrijdingsmiddelen in Nederland bevatten desmedifam: Belvedere Tripel, Betanal Elite, Betanal maxxPro, Betasana Trio SE en Betanal Power. Deze middelen mogen door de handel uitgeleverd worden tot eind januari 2020 en volgend seizoen nog tot 1 juli 2020 worden toegepast. Na eind januari bestelde middelen mogen niet meer worden uitgeleverd.

Niet meer bestellen dan nodig

Het IRS waarschuwt beslist niet meer te bestellen dan wat de teler voor een seizoen verwacht nodig te hebben. Alles wat besteld wordt, moet worden opgemaakt, want na 2020 mogen deze middelen niet meer worden toegepast.

Safari als alternatief

Volgens het IRS is het wegvallen van desmedifam jammer, maar is er wel een alternatief in de vorm van het herbicide Safari. Een nadeel is wel dat Safari een stuk prijziger is dan desmedifam.

De reden voor de Europese Commissie om desmedifam niet langer toe te laten, is dat er zorgen zijn over de mogelijke kankerverwekkendheid en het mogelijk effect op de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van ongeboren kinderen.