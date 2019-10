Hak vergoedt extra kosten voor PlanetProof

Groente- en peulvruchtenverwerker HAK gaat telers de meerkosten vergoeden voor rode kool die ze telen volgens de volgens de voorschriften van PlanetProof.

Volgens inkoopdirecteur Adri den Dekker kan het niet zo zijn dat enkel de boeren moeten opdraaien voor de kosten van het betere en meer weerbare milieu dat bewuste consumenten, bedrijfsleven en politiek voor ogen hebben. “Het is logisch dat de hele keten mee betaalt.

Eerste pot naar minister Carola Schouten

Minister van Landbouw Carola Schouten ontvangt de allereerste pot rode kool die ‘On the way to PlanetProof’ is gecertificeerd. Die pot gaat vergezeld van een boodschap van HAK dat boeren die investeren in duurzame teelt, daarvoor financieel gecompenseerd moeten worden door alle schakels in de handelsketen, ook de consument. In het geval van rode kool gaat het om zo’n 10% extra kosten.

36 bovenwettelijke eisen

Een On the way to PlanetProof-certificering stelt 36 bovenwettelijke eisen op het gebied van gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, landschapsbeheer, water- en energieverbruik, verpakking en afval. Daarnaast wordt van de telers vereist dat zij nog een pakket extra maatregelen nemen met een positieve milieu-impact, om zo tien verplichte ‘bonuspunten’ te verwerven.