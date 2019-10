Middelenfabrikanten werken aan een gesloten vulsysteem voor gewasbeschermingsmiddelen.

Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, Adama, Basf, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta, werken samen aan een nieuwe systeem om spuitapparatuur veilig te kunnen vullen met gewasbeschermingsmiddelen. Ze werken aan een zogenoemd ‘closed transfer systeem’ (CTS), dat op een veldspuit aangebracht kan worden.

De bedrijven voeren nu elk een proefproject uit met de CTS easyconnect. Easyconnect is ontwikkeld door Basf en wordt sinds 2015 getest. Het easyconnect-systeem bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste is een gestandaardiseerde schroefdop op de verpakking van de gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij hoort een vast aan de spuitmachine gemonteerd koppelstuk.

Geïntegreerd spoelsysteem

De middelen kunnen hiermee rechtstreeks, zonder tussenkomst van een maatbeker, uit de originele verpakking gedoseerd aan de spuitvloeistof toegevoegd worden. Dat verkleint de kans dat gebruikers met de middelen in aanraking komen of dat er middelen gemorst worden. Daarnaast wordt de verpakking door een geïntegreerd spoelsysteem ook meteen gereinigd. De fabrikanten willen vanaf 2021 verpakkingen uit gaan rusten met de gestandaardiseerde schroefdop. Te beginnen in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.