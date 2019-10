Eiwit uit bietenblad vervangt eiwit uit ei

Cosun heeft een proeffabriek gebouwd in Dinteloord waar eiwit uit bietenblad wordt gewonnen.

Het eiwit heet Rubisco en kan het eiwit uit eieren vervangen als ingrediënt in voedingsmiddelen. Ei-eiwit is verreweg de grootste afzetmarkt voor voedingseiwit.

Cosun gaat een toelating aanvragen voor Rubisco bij de EFSA, de Europese voedselautoriteit en hoopt die in 2021 te hebben. In 2022 moet de fabriek 100 tot 400 ton eiwit per jaar produceren. In 2025 moet dat zijn opgeschaald naar 1.500 tot 2.000 ton per jaar. Uit het bietenblad van één hectare kan 290 kilo eiwit worden gewonnen. Voor de maximale productie heeft Cosun dan het bietenblad van bijna 7.000 hectare nodig.