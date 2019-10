EU stapt naar WTO om heffingen op Nederlandse frites

De Europese Commissie stapt naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vanwege Colombiaanse antidumpingheffingen op bevroren aardappelproducten uit Nederland, België en Duitsland. Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström kondigde dat deze week aan.

“Ik heb mijn dienst opdracht gegeven de geschillenprocedure te starten over de antidumpingheffingen die gelden voor diepvriesfrites. Ze zijn helemaal ongerechtvaardigd en brengen Europese bedrijven schade toe”, zo zei de Zweedse maandag in Brussel. Eerder waren er al plannen om naar de WTO te stappen.

Eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström - Foto: ANP

Sinds november 2018 legt Colombia importheffingen op op diepvriesfrites, omdat de drie Europese landen hun producten onder de marktprijs zouden verkopen. Volgens de regering in Bogota was de maatregel noodzakelijk. Minister van Landbouw Andrés Valencia Pinzón sprak van ‘een historische beslissing’ om de nationale aardappel- en fritesproductie te beschermen. De Europese Commissie probeert volgens Malmström al maanden tevergeefs tot een oplossing te komen. “Daarom hebben we besloten deze stap nu te zetten om onze industrie en belangen te beschermen.”

Naast Colombia weren ook Brazilië en Zuid-Afrika aardappelproducten

Niet alleen Colombia, maar ook Brazilië en Zuid-Afrika weren Nederlandse, Belgische en Duitse bevroren aardappelproducten. Zo startten Zuid-Afrikaanse lokale boeren, met de hulp van de Amerikaanse fritesgigant McCain, de procedure op die tot de heffing heeft geleid.

Nederland is de grootste aardappelproducent en -exporteur van de EU. De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi), waar bedrijven als Aviko, McCain en FarmFrites bij zijn aangesloten, trekt al langer aan de bel.