Duitse bieten produceren weinig suiker

De Duitse bieten produceren 8,3% minder suiker per hectare dan vorig jaar, ondanks dat 2018 door droogte een zeer moeilijk bietenjaar was.

De gemiddelde suikerproductie in Duitsland ligt op 14,9 ton suiker per hectare, blijkt uit proefrooiingen van het Duitse veredelingsbedrijf Strube. Het gemiddelde van de laatste vijf jaar zit op 16,3 ton. Er viel afgelopen winter weinig regen waardoor het grondwater nauwelijks is aangevuld. Daar hadden de bieten afgelopen groeiseizoen veel last van.

Proefrooiingen

Strube heeft de proefrooiingen voor dit jaar afgerond. Het bedrijf merkt op dat de bieten met de hand worden gerooid en ontbladerd. Daarom kunnen de resultaten tot 10% hoger zijn dan in de praktijk. De proefrooiingen zijn uitgevoerd in 6 regio’s verspreid over Duitsland. Het land is de grootste suikerproducent in de EU. Als daar minder suiker wordt geproduceerd, heeft dat een positief effect op de suikerprijzen in de EU, en dat beïnvloedt de bietenprijzen die akkerbouwers krijgen uitbetaald.

Grote spreiding

Strube ziet een grote spreiding in opbrengsten. De laagste opbrengst zit op 10,7 ton suiker per hectare in Zeits in Oost-Duitsland. De bieten in Söllingen (Noord-Duitsland) produceerden 17,2 ton suiker per hectare. Deze regio zit als enige boven het meerjaarlijks gemiddelde (+18%). De proefrooiingen in Rijnland, naast Nederland, zitten op 13,3 ton suiker. Dat is 16% onder het gemiddelde. Volgens Strube komen de resultaten van hun proefrooiingen goed overeen met die van de Duitse suikerfabrieken. Het veredelingsbedrijf heeft aparte proefrooiingen gedaan op percelen die zwaar zijn getroffen door de vergelingsziekte. Daar liggen de opbrengsten beduidend lager. Strube maakt de resultaten van deze proef bekend op de winterbijeenkomsten.