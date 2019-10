Door regen meer tarra in bieten

Door de regen gaat meer tarra met de bieten mee naar de fabrieken van Suiker Unie.

Het tarragehalte is in de vierde campagneweek opgelopen naar 10,7%. De weken ervoor was dat hooguit 8,4%. Gemiddeld zit deze oogst nu op 9% tarra. Om grondtarra tijdens het rooien te beperken, kan minder diep rooien of iets intensiever reinigen helpen, stelt Suiker Unie.

Aantal rooibare dagen beperkt

Door de regen is het aantal rooibare dagen beperkt. In enkele gebieden was de bietenvoorraad opgedroogd, maar dit kon voldoende worden gecompenseerd door leveringen uit andere gebieden.

Gemiddeld suikergehalte daalt

Het gemiddelde suikergehalte daalt. Suiker Unie noteert in de vierde campagneweek een gemiddelde van 16,3%. Dat was een week eerder nog 16,7%. De daling komt omdat in een aantal regio’s regen is gevallen na een langdurige droge periode. Dat drukt het suikergehalte omlaag. Daarnaast worden steeds meer bieten geleverd uit gebieden waar droogte een grote invloed heeft gehad op de groei. Ook dat heeft een negatief effect op het gemiddelde suikergehalte.