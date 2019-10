De Groot en Slot: uienoogst tussen 48 en 50 ton

De verwachte landelijk gemiddelde uienopbrengst van 48 tot 50 ton per hectare wordt door de proefrooiingen van De Groot en Slot bevestigd. Dat zegt Jaap Jonker, verkoopleider Benelux bij het bedrijf.

“De uitkomst van VTA, die op gemiddeld 59,6 ton per hectare kwam, was echt veel te hoog”, stelt hij. “Onze bevindingen zijn reëler.”

De uienmonsters van de proefrooiing van De Groot en Slot op het veld. - Foto: De Groot en Slot

Nieuwe genetica

De Groot en Slot komt op gemiddeld 58 ton, maar Jonker relativeert dat direct: “Wij zitten 15 tot 20% hoger dan de praktijk, omdat we de monsters moeten kunnen vergelijken. En je kunt alleen vergelijken als de teelt normaal is verlopen. Bovendien testen we ook gelijk nieuwe genetica, met een beter wortelgestel. In droge periodes houden die het langer vol. Daarom denken we dat het landelijk gemiddelde tussen de 48 en 50 ton komt. Het Zuiden zit iets lager dan het Noorden. Maar het loopt niet zo uiteen als vorig jaar.”

Het proefrooien van uien. - Foto: De Groot en Slot

VTA-telers kunnen vaker beregenen

VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) gaf aan dat VTA-telers doorgaans vaker kunnen beregenen dan gemiddeld en dat de uitkomsten daardoor ‘iets hoger’ kunnen uitpakken.

De Groot en Slot heeft 400 zakjes uien gecollecteerd vanuit het hele land. De tarrapercentages zijn niet zo laag als na het droge teeltseizoen 2018, ziet Jonker. “We zien wel wat partijen met bacterie en fusarium. Flink lucht erop en uitdrogen is dan de remedie.” De zakjes gaan nu de bewaring in worden in januari verwerkt.