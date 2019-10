Contractprijs cichorei lager door marktsituatie inuline

Met een basisprijs van € 73,25 per ton cichorei gaat Sensus sinds deze week de boer op om het areaal van 2020 in te vullen. “Telers tekenen met overtuiging”, merkt René Schunselaar, manager agrarische dienst bij Sensus. Het cichoreiareaal is stabiel.

De basisprijs is een kwartje lager dan de vorige basisprijs. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het verzoek van telers om de vergoeding voor vroeglevering langer te laten duren dan tot 10 oktober. “Een verschuiving van geld dus”, geeft Schunselaar aan. “Dat kwartje gaat niet naar Sensus, maar naar wie vroeg levert.”

Verlaagde toeslag

Een tegenvaller is de verlaagde toeslag. Dat is marktgerelateerd, vertelt Schunselaar. “Die gaat van € 5 naar € 2 per ton, bij 17% inuline. We moeten kosten drukken doordat ons bedrijfsresultaat de laatste twee jaar onder druk staat. De vraag is groeiend, maar de concurrentie hevig. Intussen moeten we investeren, in productiegroei en -verbetering. Maatregelen om aan de eisen van de maatschappij te voldoen om te mogen blijven produceren, zoals milieu-eisen. Daarbij kon de grondstofkant helaas niet buiten schot blijven.”

Oogst van cichorei. De opbrengsten nemen toe door teeltoptimalisatie. - Foto: Peter Roek

De contractperiode is nog maar een week onderweg, maar telers lijken positief te reageren. “Ik zie goede belangstelling, de start is hoopgevend.”

Prijs vast voor drie jaar

Sensus streeft naar stabiele contractvoorwaarden en overlegt daarover met de telersvereniging. “Sinds 2016 waren de voorwaarden stabiel. Nu moet de prijs naar beneden, maar dat staat dan ook vast voor drie jaar. Om fluctuaties te voorkomen. We blijven werken aan rendementsverhoging. In 2015 zijn we het traject gestart om te groeien van 7 naar 10 ton inuline per hectare. We zijn daarmee op de goede weg. Ik verwacht dat we deze lopende campagne op 8 ton uitkomen.”

Stabiel areaal

Het principe blijft: hoe beter je het doet, hoe meer je krijgt uitbetaald. “Ik verwacht dat we met hogere opbrengsten per hectare de marktgroei kunnen bijhouden. Dat zorgt voor een stabiel areaal en een vaste groep telers waar we mee kunnen groeien.”

Teelttechnische evaluatie bij iedere teler

Met behulp van partners CZAV en Agrifirm worden jaarlijks 25% van de ongeveer 500 cichoreitelers bezocht. “Elke vier jaar doen we dus een teelttechnische evaluatie bij iedere teler. Het weer heeft natuurlijk een grote rol in de opbrengsten, maar er zijn ook een boel knoppen waaraan we zelf kunnen draaien. Perceels- en rassenkeuze bijvoorbeeld, zaken als bemesting. Daar zoeken we verbetermogelijkheden. Met de vaste groep gemotiveerde, betrokken telers gaan we de 10 ton wel halen in 2023. Vorig jaar tikte eenderde die 10 ton al aan.”