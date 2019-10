Cercospora vraagt andere bestrijdingsaanpak

Cercospora in suikerbieten worden door het wegvallen van van de middelen Opus Team en Difure Pro volgend jaar lastiger te bestrijden. Dat zegt onderzoeks- en adviesorganisatie Delphy. Met name in het noordoosten van het land is Cercospora volgens de organisatie door de intensieve teelt een groot probleem. De afgelopen jaren is ondanks bespuitingen al sprake van groeiende financiële schade.

Delphy ziet mogelijkheden om de beheersing van Cecospora te verbeteren door rekening te houden met verschillen in gevoeligheid tussen rassen. “In raseigenschappen valt op het gebied van de bestrijding van Cercospora nog veel te verdienen Helaas heeft de veredeling op deze gevoeligheid in Nederland te lang stil gelegen, omdat alleen naar opbrengsten werd gekeken. Nu wordt er op veel percelen opbrengstderving geleden door Cercospora”, aldus adviseur Harm de Boer van Delphy. Selectiecriterium voor telers Hij zou graag zien dat de Cercospora-gevoeligheid als selectiecriterium voor telers in de rassenlijst zou worden opgenomen. “Wat heb je aan een ras dat onder optimale omstandigheden de hoogte opbrengst geeft, maar in jouw specifieke situatie 1 tot 1,5 % suiker verliest.” De Boer zegt dat gezien het huidige saldo de mogelijkheden voor ziektebestrijding en – beheersing wel eens mede bepalend kunnen worden voor hoeveel bieten er op een bedrijf geteeld gaan worden.