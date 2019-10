CBS: hoge aardappel- en uienopbrengsten

De opbrengsten van aardappelen en zaaiuien zijn hoger dan in 2018, en ongeveer gelijk aan 2017.

Dat blijkt uit de voorlopige oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De suikerbietenoogst is gelijk aan vorig jaar.

De aardappelopbrengst schat het CBS op 3,9 miljoen ton. Dat is 800.000 ton meer (+24%) dan in 2018, toen de aardappeloogst 3,1 miljoen ton bedroeg. De aardappeloogst is verhoudingsgewijs hoog. Alleen in 2017 en in 2000 was de opbrengst hoger. In 2002, 2011 en 2014 bedroeg de opbrengst ook 3,9 miljoen ton. Normaal schommelt de oogst tussen de 3 en 3,7 miljoen ton. Het areaal aardappelen groeide afgelopen jaar 3 procent, naar 78.900 hectare.

1,5 miljoen ton zaai-uien

Volgens de voorlopige oogstramingen akkerbouw wordt er in 2019 voor 1,5 miljoen ton aan zaai-uien geoogst. Dat is 65% meer dan de 0,9 miljoen ton die in 2018 van het land werd gehaald en ongeveer gelijk aan de bruto-opbrengst in 2017, wat veruit een recordjaar was qua uienopbrengst.

De hoge opbrengst komt vooral op het conto van een groter areaal. Dat steeg van 25.400 hectare in 2018 naar 27.600 hectare in 2019, een stijging van 9%. De hectare-opbrengst ten opzichte van 2018 stijgt nog veel harder, namelijk 50%. In 2019 ligt die op 53 ton per hectare, terwijl dat over 2018 slechts 35 ton was. Toch valt de hectare-opbrengst ietwat tegen, want het langjarig gemiddelde light op 55,9 ton per hectare.

Suikerbieten

Suikerbieten scoren eenzelfde opbrengstvolume als in het droge 2018; beide jaren 6,5 miljoen ton. 2017 was een jaar met recordopbrengsten: 8 miljoen ton. Daarvoor noteerde het CBS altijd bietenopbrengsten tussen de 5 en 6 miljoen ton.

Het areaal suikerbieten kromp in 2019 met ruim 6.000 hectare naar 79.210 hectare. De hectare-opbrengst ligt echter 8% hoger, waardoor uiteindelijk het oogstvolume aan bieten over beide jaren gelijk is. Toch valt ook bij bieten de hectare-opbrengst met 82,4 ton per hectare ietwat tegen.

Landbouwtelling CBS

Eerder dit jaar publiceerde het CBS al over het beteelde areaal van aardappel, suikerbieten en zaai-uien. Het beteelde (ingezaaide) areaal is gebaseerd op de Landbouwtelling van het CBS, een integrale waarneming onder agrariërs. Bij deze cijfers komen nu de verwachte hectareopbrengsten van deze gewassen, deze zijn geschat op basis van de laatst beschikbare informatie. Het CBS betrekt deze cijfers van onderzoeksbureau Delphy.

Rooien gaat moeizaam

Op basis van het beteelde areaal en de verwachte hectareopbrengsten, maakt het CBS een voorlopige schatting van de bruto-opbrengsten. De definitieve oogstraming kan nog veranderen, meldt het CBS. De voorlopige oogstraming gaat uit van proefrooiingen en dat 100% geoogst wordt. Het rooien gaat echter moeizaam, en de kans is reëel dat vooral op de zwaardere gronden niet alle aardappelen en uien gerooid kunnen worden.