Bietenmot vreet Limburgse suikerbieten aan

Op een perceel in Limburg zijn suikerbieten aangetast door de larven van de bietenmot, meldt bieteninstituut IRS. Dit is een zeldzaamheid in Nederland.

Deze week onderzoekt de afdeling diagnostiek het opgestuurde bietenmonster waarin de vraat is aangetroffen. Bij secundaire aantasting door bacteriën kunnen de bieten vanuit de kop gaan rotten.

Oorspronkelijk komt de bietenmot vooral voor in Zuid- en Oost-Europa, waar de droge en warme zomers de plaag bevorderen. De optimale temperatuur voor ontwikkeling ligt tussen 20 en 25 graden bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 70 en 85%.

Zwarte hartbladeren met grijze spinseldraden van bietenmotrupsen. - Foto: IRS

De rupsen van de bietenmot vreten in het hart van de biet, de hartbladeren worden dan zwart. Ook kunnen ze in de bladstelen vreten, die daardoor bruin verkleuren. Door het wegvreten van het hart kan hergroei optreden. Vlak voor ze verpoppen, zijn de rupsen ongeveer 13 millimeter lang. Afhankelijk van de temperatuur doorlopen de beestjes een aantal stadia waarin ze groeien en dus beter zichtbaar worden.

IRS blijft alert op niet te bestrijden bietenmotrups

Bestrijding is niet mogelijk omdat de rups verstopt zit in de kop van de suikerbiet.

Bietenmotrupsen worden soms ook aangetroffen op waardplanten, zoals zeebiet, die te vinden is aan de kust. In Zuid-Europa kent deze rups drie generaties per jaar.

Of de bietenmot nu vaker te verwachten is op de Nederlandse percelen, durft IRS-onderzoeker Levine de Zinger niet te zeggen. “Dat is van heel veel factoren afhankelijk. We blijven alert op nieuwe ziekten en plagen, zodat we weten wat in de praktijk speelt.”