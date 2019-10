Areaalgroei verwacht met label voor bio-plantuien

Met de introductie van het nieuwe label Organic Quality Inside krijgt de biologische plantuienteelt de beschikking over een assortiment uien dat zeer weerbaar is tegen valse meeldauw en sterk tegen fusarium. Deze ziektes kunnen in de bioteelt een nog groter probleem zijn dan in het gangbare segment.

Het label komt voort uit samenwerking tussen Broer, Bejo, De Groot en Slot en Carel Bouma van www.biologischpootgoed.nl. Zij zetten samen de schouders onder de teelt, opslag, verwerking en verkoop van biologisch geteelde plantuien. Areaal van 50 hectare Het aandeel biologische plantuien is met pakweg 50 hectare klein op de Nederlandse uienpercelen, maar door de samenwerking gaat het de komende vijf jaar groeien. Dat zegt Robert Schilder van Bejo. “Ik zie het areaal wel toenemen naar 1.000 hectare.” Hij legt uit: “De plantuienteelt zorgt voor een betere arbeidsspreiding. Omdat ze vroeger zijn, kun je eerder onkruid aanpakken. Daarna kun je door in de andere gewassen. Met minder personeel kun je dus langer door. Sterkere rassen maken die keuze makkelijker.” Tekorten opvangen met kwaliteitsproduct Voorheen werd bij een tekort aan biologisch uitgangsmateriaal gangbaar plantgoed zonder chemische behandeling gebruikt. Door op grote schaal biologische plantuien te produceren, worden tekorten opgevangen met kwaliteitsproduct. De rassen die dit jaar exclusief op de markt komen onder dit label zijn Boga, Troy, Jetset, Centurion, Radar, Red Light, Redlander en Red Baron.