Agrifirm: peen rijp rooien en niet te veel stikstof strooien

Peen rijp rooien en niet te veel stikstof strooien. En als bodemschimmels op de loer liggen, leidt Signum het beste bewaarresultaat.

Die tips gaf Agrifirm peentelers mee op de Nationale Peen Manifestatie in Nagele op woensdag 10 oktober. “We doen voor het vijfde jaar nu de fungicidenproef”, vertelt peenspecialist Hendrik Eerkens van Agrifirm. De resultaten van de eerste vier jaren zijn weergegeven op een informatiebord. In Nagel ligt een demo, de echte proef vindt plaats op een peenperceel in het noorden des lands. Op dat perceel komen problemen voor met vlekken op peen. Die vlekken worden veroorzaakt door bodemschimmels als alternaria, mycocentrospora en phytophthora. “Afgelopen jaar vielen de problemen mee, door de droogte, maar de jaren daarvoor wel degelijk.”

Hendrik Eerkens bij de resultaten van de fungicideproef peen. - Foto: Ruud Ploeg

Combinatie van Signum en Serenade

Het gebruik van Signum leidt tot weinig ziek in de bewaring, is de ervaring. “Ons advies is sterk gericht op de combinatie van Signum en Serenade als gewas- als grondbehandeling.”

Wortels beter laten afharden

Verder geeft Eerkens peentelers mee om wortels beter te laten afharden voor ze worden gerooid. “We zijn teveel bezig met het groen houden van het gewas. Daardoor rijpt de peen niet af en is hij kwetsbaarder. Laat zaaien en rooien geeft vaak het beste resultaat.”

Kritisch kijken naar stikstof

Daarbij geven telers vaak te veel stikstof. Van Eerkens mag daar kritisch naar worden gekeken. Het gewas heeft dat simpelweg niet nodig. Een klip-en-klaar advies geldt hier niet voor, omdat elke situatie eenmaal anders is.