Aardappelexport lastig na verbod chloorprofam

Het EU-verbod van chloorprofam zal desastreus uitpakken voor Nederlandse aardappelexporteurs.

Dat zegt Teun Paarlberg, mede-eigenaar van exporteur G. Sevenhuysen uit Warmenhuizen. Per 1 oktober 2020 is het gebruik van chloorprofam in de EU verboden. “Voor de bewaarplaatsen is dat een probleem, maar nog meer voor de exporteurs van aardappelen naar overzeese bestemmingen.”

Niet naar verre bestemmingen

Sinds jaar en dag worden aardappelen bestemd voor overzee behandeld met chloorprofam, zodat de aardappelen niet kiemen. Er zijn alternatieve kiemremmers voorhanden. Deze hebben echter de restrictie dat de behandelingen om de vier weken herhaald moeten worden, en dat na 48 uur moet worden geventileerd. Dat kan wel in een aardappelbewaring, maar niet in containers op zee. De aardappelexport naar verre bestemmingen vanuit Europa komt met dit verbod in gevaar. Paarlberg pleit daarom voor een ontheffing voor chloorprofam voor exportdoeleinden. Het wrange is namelijk dat het chloorprofamverbod enkel voor Europa geldt. In andere werelddelen is er geen verbod op chloorprofam.