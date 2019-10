10% pootaardappelen nog in de grond

Zo’n 10% van de pootaardappelen zit nog in de grond. Dat is veel voor de tijd van het jaar. Bij handelshuis HZPC moet nog zo’n 5% van het pootgoed worden gerooid, bij coöperatie Agrico is dat zo’n 15%.

De tijd begint te dringen, zegt directeur Jan van Hoogen van Agrico. “Die 15% betreft voor een groot deel industrierassen. Deze week gaan de telers proberen weer te rooien.”

Slechte score in nacontrole

Een andere tegenvaller voor de telers en de handelshuizen is dat de pootaardappelen slecht scoren in de nacontrole na de oogst. De keuringsdienst NAK had rond half oktober 37% van het pootgoed in klasse verlaagd. Dat is zeker de laatste 20 jaar niet zo hoog geweest. Dat komt door de hoge luizendruk in 2018 en 2019.

Gewenste rassen en kwaliteiten

De klasseverlagingen hebben gevolgen voor de export naar landen die klasse E vragen, zegt HZPC-directeur Gerard Backx. “Er is voldoende pootgoed, maar niet altijd in de gewenste rassen en kwaliteiten. Dat vraagt overleg met de klanten. Als klanten niet de juiste rassen in de juiste klasse kunnen krijgen, moeten ze eventueel met een lagere klasse genoegen nemen. Maar dat kan alleen als de lokale regelgeving dat toestaat.”

Algerije

Agrico-directeur Van Hoogen stelt dat de coöperatie alle bestemmingen kan beleveren. “Maar de beslissing van Algerije heeft ons erg geholpen. Algerije veranderde de verhouding tussen de klassen E en A van 80% E en 20% A naar 50% E en 50% A.”

Hoogwaardig uitgangsmateriaal

De belevering van buitenlandse afnemers is geen probleem, stelt Van Hoogen. “Wel zijn er zorgen over de kwaliteit en de hoeveelheid hoogwaardig uitgangsmateriaal voor de oogst van 2020. Over een maand kunnen we hier meer van zeggen.”