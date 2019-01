Wisselvallige uienaanvoer december 2018

De laatste exportweken van het jaar fluctueert het volume uien dat afgezet wordt sterk.

De uitvoer van uien schommelt vanaf eind november van 30.662 ton (week 48), 15.385 ton (week 49) naar 19.752 ton (week 50). Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De verschillen in de weekafzet wordt voornamelijk veroorzaakt door de wisselvallige uitvoer naar Senegal en Ivoorkust. Senegal nam respectievelijk 12.894 ton, 4.565 ton en 12.357 ton uien af in week 48 tot en met week 50. De afname van Ivoorkust lag dezelfde periode op respectievelijk 3.783 ton, 2.488 ton en 533 ton.

Lees verder onder de grafiek.

Minder vraag

De afzetcijfers zijn geen verrassing, omdat de vraag in december sterk minder werd. Senegal sluit de poort voor importuien op 15 januari, waardoor het importquotum, dat tot 31 december liep, werd vol geleverd. Senegal beoordeelt deze maand of er nog extra uien mogen worden geleverd. De afzet naar Ivoorkust liep in december al terug, omdat het land eerder eigen oogst op de markt krijgt dan Senegal. De Nederlandse uien zijn relatief duur op de wereldmarkt, waardoor alternatieven gezocht worden. Zo is Mauritanië, maar ook Aziatische landen, zoals Maleisië, minder aan de markt dan gebruikelijk.