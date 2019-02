Wintertarwe kan chitwoodi vermeerderen

Het chitwoodi-aaltje kan zich vermeerderen op wintertarwe tijdens de winter.

Zachtere winters

Algemeen wordt ervan uit gegaan dat Meloïdogyne chitwoodi zich niet vermeerdert tijdens de winter op tarwe, zei Sebastiaan ten Napel van NemaControl donderdag op de landelijke pootaardappeldag in Emmeloord. “Er loopt nog onderzoek naar de mate van wintersterfte bij chitwoodi, maar vermeerdering op wintertarwe tijdens de winter hebben we een paar keer vastgesteld. Dit is best schokkend. De oorzaak is niet bekend, wellicht dat de zachtere winters een rol spelen.”

Chitwoodi goed onder controle te houden

NemaControl doet veel onderzoek naar aaltjes en geeft de akkerbouwers advies als een besmetting wordt vastgesteld. Ten Napel: “Telers schrikken als chitwoodi wordt gevonden op hun bedrijf, maar het aaltje is goed onder controle te houden. Ga eerst bemonsteren en kijk waar de besmette plekken zitten. Pas je bouwplan aan om vermeerdering van chitwoodi, en tevens van andere schadelijke aaltjes, tegen te gaan. En teel bijvoorbeeld een resistente rammenas op de besmette plekken. Ook zwarte braak en inundatie, als dat mogelijk is, werken goed tegen chitwoodi. Met dergelijke maatregelen is chitwoodi goed beheersbaar te houden.”

Stijging in aantal besmettingen

In 2017 onderzocht NemaControl in de Noordoostpolder 1.350 hectare intensief op chitwoodi en fallax. Daarvan bleek 6,2% besmet. In 2018 is 1.550 hectare onderzocht en was 7,7% besmet. Ten Napel: “In 2018 zagen we opvallend veel hele lichte besmettingen. Landelijk gezien lagen vorig jaar 2.408 percelen pootgoed binnen de chitwoodi cirkels. 4 jaar geleden waren dat 1.100 percelen. Dat is een verdubbeling in 4 jaar.”