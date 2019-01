Tegenslag uienoogst Brazilië kans voor Nederlandse ui

Tegenvallers in de Braziliaanse uienoogst kunnen de afzet van Nederlandse uien naar Brazilië een extra impuls geven.

Slecht weer en verschillende ziekten en plagen brengen aanzienlijke schade toe aan een deel van de Braziliaanse uienoogst.

De uienoogst in de zuidelijke deelstaat Santa Catarina werd eerder geschat op meer dan 420.000 ton. Die verwachting is nu met 20% naar beneden bijgesteld tot 350.000 ton, meldt het regionale instituut voor landbouwkundig onderzoek en voorlichting Epagri.

Sommige producenten in de regio Vale do Itajaí hebben bijna hun hele oogst verloren zien gaan. Van de 3.400 daar geplante hectare wordt naar het zich nu laat aanzien niet meer dan 80.000 ton geoogst: 23 ton per hectare.

Valse meeldauw in uien

Door het vochtige en vooral donkere weer in oktober en november kregen de uien last van valse meeldauw. Regen in december en januari heeft lokaal de oogst vertraagd en rot veroorzaakt in uien in de opslag of die nog op het veld lagen af te rijpen. Het totale areaal uien in Brazilië bedraagt 58.000 hectare en Santa Catarina is met ruim 21.000 hectare de belangrijkste regio.

Meer Nederlandse uien naar Brazilië

De productie per hectare wisselt sterk per regio, maar is gemiddeld 20 ton per hectare. In Nederland ligt het gemiddelde bij gele uien op 55,7 ton per hectare (in 2017) en bij plantuien is dat 45 ton.

In seizoen 2017-2018 importeerde Brazilië ruim 32.000 ton uien uit Nederland. De tegenslag in Santa Catarina kan de afzet van Nederlandse uien naar Brazilië een extra impuls geven.