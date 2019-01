Suikerproductie per hectare fors omlaag

Suiker Unie schat dat deze campagne gemiddeld 76,2 ton bieten per hectare zijn geleverd met 17,4% suiker. Dat is een gemiddelde suikerproductie van bijna 13,3 ton suiker per hectare. Dat is 900 kilo minder dan het 5-jarig gemiddelde (2013 t/m 2017), dat op 14,2 ton suiker per hectare ligt.

Oogst 2017 was een record met 15,5 ton. De bieten zijn deze campagne schoner in de fabriek gekomen. Het tarra van oogst 2018 komt op 8,6%. Het 5-jarig gemiddelde ligt op 10,4%. De winbaarheid ligt bij de laatste oogst op 89,9 punten. Dat was de 5 jaar daarvoor gemiddeld 91,0. De bietencampagne loopt op zijn eind voor Suiker Unie. De suikerproducent schat dat nog 5% van de bieten moet worden verwerkt. Volgende week dinsdag worden de laatste bieten in Vierverlaten aangevoerd en een dag later in Dinteloord.