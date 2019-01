Suiker Unie: moeilijk seizoen, maar telers zijn trouw

Bietencampagne 2018-’19 resulteert naar verwachting in 17,4% suiker, 8,5% tarra en bijna 90 punten winbaarheid. Dat schetste Gert Sikken, directeur agrarische zaken bij Suiker Unie, op de laatste campagnedag (9 januari) van de Suiker Unie-fabriek in Dinteloord. Vierverlaten was een dag eerder klaar.

“Bij een wortelproductie van rond 67 ton kom je op gemiddeld 13,25 ton suiker per hectare”, rekent Sikken voor. Ruim een ton onder het langjarig gemiddelde en een schril contrast met recordseizoen 2017-’18. “Het leek een mooi bietenjaar te worden, maar het resultaat valt tegen”, vat hij het teeltseizoen samen. Nadat de regen de zaai vertraagde, kende de teelt een zeer goede beginontwikkeling. “Het mooie voorjaar gaf potentie voor een hoge opbrengst, maar maandenlange droogte had een enorm effect op de bietenproductie. Geen enkele regio kende een echte topper en in veel gebieden viel het echt tegen.” Door de aanhoudende droogte bleef de gebruikelijke nagroei afgelopen teeltseizoen uit. Bovendien was de campagne met 120 dagen 10 dagen korter door de geringere opbrengsten, wat betekent dat de fabrieken minder efficiënt konden draaien. Lees verder onder de foto. De laatste bieten worden de put ingeschoven om te worden verwerkt in de Suiker Unie-fabriek in Dinteloord. - Foto: Peter Roek “Voor telers valt het allemaal niet mee”, weet Sikken. “Niet alleen de opbrengsten zijn kleiner; de bietenprijs zal, in navolging van de lagere suikermarktprijzen, ook niet geweldig zijn. Dat is dubbelop. Maar dat betekent niet dat ze stoppen met de bietenteelt. Daar geloof ik niks van, en we zien dat ook niet aan de zaadbestellingen. De animo voor de bietenteelt blijft.” De regionale verschillen in prestaties zijn groot dit seizoen. Sommigen halen geen 70 ton van een hectare, maar in bijvoorbeeld Zuid- en Oost-Flevoland is gemiddeld ruim 100 ton gerooid. “Het voordeel van bieten tegenover andere gewassen is dat je altijd een leverbaar product oogst”, merkt Sikken op. “Bieten worden niet afgeschreven vanwege de kwaliteit.” Veelvuldig klinkend voordeel van de droge zomer is het makkelijke oogstseizoen. “Je kon elke dag met de rooier op pad.”