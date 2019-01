Roep om krimp leliebollenareaal

Het leliebollenareaal moet 20% krimpen om te passen bij de wereldwijd afnemende vraag naar leliebollen en -bloemen.

Dat stelt Wijnand van der Kooij, voorzitter van lelievereniging West-Friesland en tevens technisch directeur van De Jong Lelies in Andijk. “Ik roep kwekers op om op de korte termijn in productie te krimpen. Dat had afgelopen jaar al moeten gebeuren. Het uitblijven van de krimp heeft de markt enorm verstoord. Je kunt niet zomaar bollen blijven produceren. Dat leidt tot prijsdaling en dus kapitaalvernietiging.”

Betere communicatie in de keten is noodzakelijk, schetst Van der Kooij. “Van veredeling tot afnemer moeten we afspreken om te produceren wat de markt wil, zodat we de onbalans kunnen opheffen.”

Vraag uit China en Vietnam naar leliebollen blijft uit

China en Vietnam zijn belangrijke afzetgebieden, vertelt Van der Kooij, maar daar neemt de vraag niet toe. “De komende 5 tot 10 jaar voorzie ik een stabiele of krimpende markt. We hebben veel concurrentie van andere bloemsoorten, zoals de goedkopere roos.”

Overproductie leliebollen en -bloemen beteugelen

De bloemenprijs van lelie staat al jaren onder druk. Om rendement te behouden, moet overproductie worden tegengegaan. De Jong Lelies steekt de hand ook in eigen boezem. “Wij krimpen in het vrije assortiment.” Hij verwacht dat schaalvergroting plaatsvindt. “Kleine bedrijven houden dit niet vol en zullen moeten stoppen. Schaalvergroting zorgt voor kostprijsverlaging. Dit gaan we komend seizoen zien.”

De overblijvers staan voor grote uitdagingen. “Gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen. Dat wordt het nieuwe telen genoemd, zoals door de KAVB beschreven in het plan Vitale Teelt 2030. Het wordt steeds lastiger een gezond inkomen te genereren uit de bloembollenteelt. Investeren in een gezonde bodem is het antwoord.”