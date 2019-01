RTL Patat: beschikbaarheid pootgoed is uitdaging

Er zijn weinig fritesgeschikte licentie pootgoedrassen voor handen in België.

Daar loopt de Belgische aardappelgroothandel RTL Patat dit seizoen tegenaan. Belgische fabrieken blijven grote volumes verwerken, maar pootgoedhuizen hebben te weinig aanbod. Daar is een tekort aan voornamelijk Fontanes, waardoor pootgoedprijzen duurder zijn geworden.

Hoge prijzen voor Fontane

“Voor Fontanes liggen de pootgoedprijzen dit seizoen tussen € 1.200 tot € 1.400 per hectare. Dat is omgerekend ongeveer € 0,56 per kilo. Vorige jaar kon je met € 1.100 per hectare uit de voeten,” zegt directeur Rik Tanghe van RTL Patat. “De prijzen zijn dit seizoen hoger, als je ze al kunt kopen. Wij merken dat de grotere telers, met Bintjes in het bouwplan, over willen op andere rassen. Dit door de problemen met Bintjes, die na de droogte van afgelopen zomer, bij de oogst van 2018 voorkwamen. Maar het is zeer moeilijk om aan fritesgeschikte licentierassen te komen.” De hogere pootgoedprijzen worden deels gecompenseerd met een hogere contractprijs.

Prijsverhoging contracten

Het vasteprijscontract bij aardappelgroothandel RTL Patat in het Belgische Menen is voor de komende oogst 2019 naar boven bijgesteld. Voor de af-landperiode wordt voor de rassen Fontane en Challenger € 11 per 100 kilo betaald (levering oktober). Dat is € 2,50 meer dan vorig seizoen. Voor huidvaste aardappelen, geschikt voor bewaring, in de af-landperiode begint de contractprijs in oktober met € 11,50 per 100 kilo. De contractprijs ligt voor oogst 2019 over de hele linie € 2,50 hoger. Daarmee staat het vasteprijscontract in leveringsmaand maart op € 15 per 100 kilo voor Fontane en Challenger.