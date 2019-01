Pootgoedexport naar Afrika bijna kwart kleiner

De pootgoedexport naar Afrika is bijna een kwart kleiner dan een jaar geleden.

Tot eind 2018 werd iets minder dan 125.000 ton verscheept, tegen 164.000 ton in dezelfde periode een jaar geleden. Vooral door de geringere beschikbaarheid aan pootaardappelen valt de uitvoer naar Afrika bijna 40.000 ton kleiner uit dan eind 2017, zo valt op te maken uit een overzicht van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). De 3 belangrijkste Afrikaanse afnemers – Algerije, Egypte en Marokko – hebben elk zo’n 11.000 tot 12.000 ton minder ontvangen dan een jaar geleden.

Ook naar Azië is de export aanzienlijk (22%) kleiner dan in voorgaande jaren. Deze terugval is vooral te vinden in de export naar Irak en Syrië. Daarnaast gaat er behoorlijk wat minder pootgoed naar Bangladesh en Pakistan.

Afzet EU in lijn

De afzet naar de vroege aardappelteeltgebieden binnen de Europese Unie loopt daarentegen aardig in lijn met die van vorig jaar. De uitvoer naar Spanje loopt zelf wat voor op die van een jaar geleden.

Tussenstand: iets minder 280.000 ton

Al met al komt de tussenstand per 31 december op iets minder dan 280.000 ton. Daarmee blijft de totale export voorlopig 19% achter bij die van vorig jaar.

650.000 ton

Van oogst 2017 werd uiteindelijk 810.853 ton geëxporteerd. Daarvan werd iets minder dan 43% al voor de jaarwisseling over de grens gebracht. Uitgaande van de trend in de afgelopen jaren lijkt de export dit seizoen af te stevenen op een totale afzet van zo’n 650.000 ton.