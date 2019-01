PMTV-virus groeiend probleem voor pootgoedsector

Het PMTV-virus komt vaker voor in Nederlandse pootaardappelen dan gedacht.

De keuringsdienst NAK onderzocht 469 monsters pootaardappelen, waarvan 6% besmet bleek. Tot 2017 was het potato mop top virus (PMTV) geen probleem voor de pootgoedsector.

Nederland kreeg in 2017 voor het eerst een melding van PMTV. Volgens Iran was het potato mop top virus gevonden in een partij Nederlands pootgoed. Iran wilde alleen pootgoed blijven ontvangen als het was getest op aanwezigheid van het virus. Inmiddels eisen 17 landen dat het pootgoed uit Nederland vrij is bevonden van PMTV.

Visuele controle op PMTV-virus

Na de notificatie uit Iran testte de NAK monsters pootaardappelen op PMTV. Dat gebeurde aanvankelijk visueel, zei Jan Eggo Hommes, technisch coördinator van de NAK in Espel, op de eerste van een serie van telersvergaderingen. “Daarbij werden de knollen doorgesneden. Maar een visuele test blijkt niet nauwkeurig genoeg te zijn. Een knol kan besmet zijn met het virus zonder dat je het aan de knol kunt zien.”

Daarop testte de NAK 469 monsters pootaardappelen met de PCR-test. Daarvan bleek 6% besmet met het virus. Hommes: “Daarom wordt vanaf de pootaardappeloogst van 2019 de PMTV-toets uitgevoerd met de PCR-test. De visuele test biedt onvoldoende garantie dat het pootgoed vrij is.”

Poederschurft

Poederschurft is een vector voor het PMTV-virus, zegt Hommes. “Het virus verplaatst zich via poederschurft. Daarom is PMTV vooral een probleem in pootaardappelen die zijn geteeld op grond waar ook poederschurft veel kan voorkomen, zoals de zand- en dalgronden.”