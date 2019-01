Omzet CZAV groeit naar € 429 miljoen

De omzet over boekjaar 2017-2018 van coöperatie CZAV is door overnames en autonome groei gestegen naar € 427 miljoen.

Dat komt neer op een stijging met 11% ten opzichte van een jaar eerder. Na uitkering van € 1,3 miljoen nakorting aan de leden sloot CZAV eind september het boekjaar af met een winst van ruim € 2,5 miljoen.

Groei bij de dochteronderneming Agriant

De omzetgroei is vooral het gevolg geweest van groei bij de dochteronderneming Agriant in Emmen en door een overname van het Belgische Luc Pauwels, waarin CAZV een meerderheidsaandeel heeft.

Omzet gewasbeschermingsmiddelen gelijk gebleven

“De omzet in gewasbeschermingsmiddelen is opmerkelijk genoeg gelijk gebleven aan die van een jaar eerder”, vertelt algemeen directeur Antoon van Vugt. “De uitzonderlijke droogte hoefden telers wel veel minder tegen schimmels te spuiten, maar doordat later door een forse druk vaker tegen insecten moest worden gespoten, kwamen we op 30 september exact gelijk uit.”

Bij de granen was sprake van een combinatie van lagere kilogramopbrengsten en wat betere prijzen.

Lagere winst dan vorig jaar

De winst van ruim € 2,5 miljoen is boven begroting, maar lager dan die van vorig jaar. Afgelopen jaar is de modernisering stukgoeddistribitie afgerond. Voor het hele werkgebied Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland is er nu 1 distributiecentrum in Dinteloord (N-.Br. ) Een aantal jaren geleden waren er nog 25 uitgifte punten voor stukgoed. Meststoffen worden nog gedistribueerd vanuit de lokaties Axel en Dinteloord. In 2019 zal ook de vestiging in Axel worden uitgebreid met graanopslag. Het jaar daarop woordt de uitbreiding van de graanopslag in Dinteloord operationeel.

Afgelopen boekjaar heeft CZAV in Terneuzen een zesde Agrimarkt supermarkt geopend en in zijn Goes en Terneuzen 2 nieuwe tankstations geopend.