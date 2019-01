NAK twijfelt aan kwaliteit miniknollen uit België

De NAK voert geen veldkeuring meer uit op percelen met miniknollen uit België.

Telers die miniknollen uit België poten, kunnen zo’n perceel vanaf dit jaar niet meer aanmelden voor de veldkeuring bij de keuringsdienst NAK.

België geeft onvoldoende informatie over de miniknollen, zei Jan Eggo Hommes, technisch coördinator bij de NAK, in Espel op de eerste in een serie van telersvergaderingen.

“De keuringsdienst in België geeft onvoldoende informatie over hoe de miniknollen worden geproduceerd. Daarom kan de NAK niet instaan voor de kwaliteit. Vorig jaar hebben 76 pootgoedtelers miniknollen in België gekocht.”