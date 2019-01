Megagroei areaal PlanetProof

Het areaal dat is gecertificeerd onder het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ is afgelopen jaar sterk gegroeid. Dat heeft Stichting Milieukeur (SMK) bekendgemaakt.

In december 2017 bedroeg het onder PlanetProof gecertificeerde areaal 10.912 hectare. In december 2018 is dit toegenomen tot 24.395 hectare. Dit is een toename van 124%.

SMK heeft deze groei overigens verwacht. Omdat veel supermarkten PlanetProof verplicht stelden voor AGF in 2019, hebben veel telers zich laten certificeren. In 2019 voorziet SMK een verdere toename van het areaal. PlanetProof is in korte tijd sterk gegroeid. In 2015 was maar 5.376 hectare onder PlanetProof gecertificeerd.

PlanetProof best vertegenwoordigd bij openteeltbedrijven

De sterkste groei afgelopen jaar was te zien bij de open teelten van aardappelen, groenten, fruit en gerst met 147% tot 21.533 hectare in binnen- en buitenland. Bedekte teelt groeide naar 1.135 hectare en de sierteelt tot 1.727 hectare. In 2018 groeide de sierteelt onder glas voor het eerst sinds jaren weer voorzichtig naar 6 bedrijven en 50 hectare. In totaal zijn nu 668 bedrijven PlanetProof gecertificeerd. Met 354 bedrijven zijn de openteeltbedrijven het beste vertegenwoordigd.

PlanetProof wil toonaangevend internationaal keurmerk zijn

PlanetProof heette eerst Milieukeur, maar kreeg vorig jaar vanwege de internationale ambities een Engelstalige naam. Het keurmerk wil uitgroeien tot een toonaangevend internationaal keurmerk. Zover is het nu nog niet. Het areaal open teelten dat PlanetProof-gecertificeerd is in het buitenland, is nu nog relatief gering. Van aardappelen, groente en gerst is in Nederland 16.975 hectare gecertificeerd. In België staat 68 hectare PlanetProof, In Duitsland 159 hectare, In Italië 299 hectare en in Spanje 931 hectare.