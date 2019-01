Meer kilo‘s, maar minder kwaliteit bij late uienoogst

Uien laat rooien levert 5 ton meer opbrengst op per hectare, maar de kwaliteitsaspecten van de uien gaan hard achteruit naarmate het oogstmoment later wordt. Dat blijkt uit het eerste jaar onderzoek van de ketensamenwerking Uireka.

Projectleider Chris de Visser presenteerde de resultaten op de Themadag Uien in Dronten dinsdag.

Zowel huidvastheid als hardheid van de uien is beter als ze worden gerooid met 60% groen loof, blijkt uit de data van oogst 2017. Later rooien leidt bovendien tot meer tarra. Een raseffect is niet ontdekt in de 10 gebruikte rassen. Ook iets om mee te nemen: vroeger oogsten, geeft minder weerrisico.

Uit de zaal komt een terechte vraag over de staat van het loof. “Hoe bepaal je nou wanneer 60% is afgestorven?” “Dat is best lastig”, erkent De Visser, die aangeeft dat ervaring een rol speelt bij deze beoordeling en dat 10% best van 60% groen is te onderscheiden. “Wellicht bieden cameratechnieken hiervoor in de toekomst uitkomst.”

Uit het koprotonderzoek is naar voren gekomen dat als het de bedoeling is om op 32 graden te drogen de veldperiode kort moet zijn. Dan is het resultaat beter dan bij drogen op 20 graden.