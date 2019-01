Meer concurrentie op wereldwijde uienmarkt in 2019

Concurrenten zijn prominenter aanwezig op de wereldwijde uienmarkt door de kleine Nederlandse productie dit seizoen. Dat zeggen verwerkers dinsdag 15 januari op de Themadag Uien van landbouwbeurs LNCN. De lijnen lopen anders.

“We vrezen dat we ook komend seizoen minder Nederlandse uien kunnen afzetten in de wereld”, zegt William Nannes, inkoper bij J.P. Beemsterboer Food Traders in Warmenhuizen. “Een voordeel is dat Nederland super sterk is in de kwaliteit, bewaring en logistiek van uien. We zullen India ook vaker tegenkomen in de toekomst. Zo liggen in Griekenland Indiase uien voor een lagere prijs, waardoor de Nederlandse uien minder makkelijk daar te verkopen zijn.”

Dat de lijntjes dit seizoen anders lopen, blijkt ook uit de ervaringen van Piet van Liere van uiensorteerbedrijf Gebroeders van Liere in Dronten. Het tekort aan Nederlandse uien is volgens hem bedreigend voor de exportpositie. “Wij leren andere landen om te exporteren naar onze klanten. Chinezen verkopen aan Afrikaanse bestemmingen. Die lijntjes worden gelegd. Daar gaan we last van krijgen. China teelt 1,5 miljoen hectare uien, uiteraard veel voor eigen gebruik. Maar het is oppassen voor ons. Nederland staat bekend om een geweldig product, dat is onze troef. De rest van de wereld staat echter niet stil, daar worden stappen gemaakt in kwaliteit.”

Wereldmarkt profiteert van hoge uienprijzen

Wereldwijd wordt geprofiteerd van de hoge uienprijzen. Van Liere: “Aangezien iedereen achter de markt aan teelt, betekent dat een uitbreiding in de teelt, dus meer concurrentie voor ons.”

Wim Waterman, directeur van uienverwerkingsbedrijf Waterman Onions in Emmeloord, maakt zich geen zorgen over verlies van afzetgebied, want 80% van de Chinese uien blijft in dat land. Zuid-Afrika exporteert slechts 30% van de opbrengst. De extra aanvulling van alternatieve landen pakken we zo weer terug.”

Waterman: programma uienimport ligt klaar

Waterman heeft het importprogramma voor komende maanden al klaarliggen. “We halen grove uien, maat 80 millimeter opwaarts, uit China om onze klanten mee te bedienen. De eerste containers uit Zuid-Afrika zijn op transport. Vervolgens gaan we over op Argentijnse uien en daarna komen de Nieuw-Zeelandse uien. Dit alles puur als aanvulling omdat er te weinig Nederlandse uien beschikbaar zijn.”

Van Liere: uien zijn op in april

De uien zijn in april op, schat Van Liere. Dat vindt hij op zich geen probleem. “Juist niet, gezien de kwaliteit van dit seizoen. Die uien kun je niet tot juni bewaren. De kiemremming heeft onvoldoende gewerkt.” Dat hij daarmee een deel van het seizoen mist, vindt hij ook geen punt. “Iets meer marge in een kortere tijd heeft hetzelfde resultaat als een lang seizoen met kleinere marge”, zegt hij nuchter. Wie op tijd uien heeft ingekocht, heeft een leuk jaar. Wie te laat was, loopt achter de feiten aan en beleeft een mager seizoen.

Wereldhandel bepaalt prijs uien

De komende maanden zijn hoe dan ook spannend. De prijs blijkt geen plafond te hebben en de wereldhandel – met een uientekort – bepaalt de prijs. De komende maanden zal de uienexport echter vooral een Europees verhaal zijn. “Hoe hoog de prijs kan zijn, durf ik nu ook niet te zeggen”, zegt Van Liere.

Mede-auteur: Petra Vos