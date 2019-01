Machinefabrikant Eqraft failliet, uienverwerkers in rep en roer

Machinefabrikant Eqraft is op 16 januari failliet verklaard.

De uienverwerkende sector is in rep en roer vanwege dit nieuws, want de meeste bedrijven maken gebruik van Eqraft-apparatuur. De sector slaat de handen ineen voor een doorstart.

De uienverwerkers wensen een doorstart, zodat onderhoud en service worden gecontinueerd. Eqraft verwijst voor commentaar door naar de curator. Bas van Dijen van Okkerse & Schop Advocaten geeft aan de mogelijkheid van een doorstart te gaan onderzoeken.

Crowdfundingactie

Intussen zitten uienverwerkers niet stil. Zij verenigen zich om een doorstart te realiseren. Met een crowdfundingactie proberen zij een geldbedrag in te zamelen om het functioneren van de uienverwerkingsmachines veilig te stellen. Zij willen het bedrijf met de voormalige eigenaren Arie en Gerard van der Knijff intact houden.

Uienverwerking bij Wiskerke Onions. Verwerkers gebruiken veel apparatuur van Eqraft. - Foto: Peter Roek

Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions zegt in een verklaring: “Wij kunnen zo’n bedrijf voor de sector niet missen. Zij hebben kennis, vakmanschap en inventiviteit als machinebouwers die je als uienverwerker niet zelf kunt ontwikkelen. De huidige kennis en kunde bij het bedrijf is cruciaal voor voortgang van de internationale uiensector.”

Te grote groeiambities

Wiskerke neemt het voortouw met collega-bedrijven Arjazon en Franje Onions. Zij geven aan dat Eqraft in de problemen kwam door te grote groeiambities en een zich daardoor terugtrekkende investeerder. “In november 2018 werden oprichters Arie en Gerard van der Knijff aan de kant geschoven. Maar voor hen gloort er nu licht aan het eind van de tunnel”, schetsen de verwerkers.

7 uienverwerkers betalen mee aan doorstart

De reacties op de crowdfundingactie zijn positief: 7 uienverwerkers hebben tot nu toe toegezegd mee te betalen aan de doorstart van Eqraft. Het beoogde bedrag dat de uienverwerkers samen willen injecteren is € 1,5 miljoen. Wie mee wil doen, moet dat vandaag voor 17.00 uur laten weten aan Jaap Wiskerke, Frans Jansen of André Franje.