MPS Onions neemt machinefabrikant Eqraft over

Uienverwerker MSP Onions heeft de activiteiten van de vorige week failliet verklaarde machinefabrikant Eqraft gekocht.

Dat maakt curator Bas van Dijen dinsdagmiddag bekend. In Zeeland bouwt Eqraft met MSP een uienfabriek waar optisch wordt gesorteerd.

Crowdfundingactie

Het nieuws van het faillissement deed veel stof opwaaien, omdat de meeste verwerkers sorteer- en verpakkingsmachines van Eqraft gebruiken. Dat verenigde tientallen uienverwerkers tot een crowdfundingactie, waarvan Jaap Wiskerke van Wiskerke Onions een woordvoerders is. “Dit was verwacht”, reageert hij. “Die fabriek van MSP moet klaar. En als de service van Eqraft goed blijft, is het goed.”

Veel interesse voor overname

Van Dijen legt uit dat er veel interesse was voor overname van de activiteiten van Eqraft. “Sinds het faillissement zijn met meerdere partijen onderhandelingen over een doorstart gevoerd. MSP koopt alle activiteiten van Eqraft, zoals inventaris, intellectueel eigendom, voorraden en contacten. Ook wordt 20 man personeel een arbeidsovereenkomst aangeboden. Verder moeten een heleboel praktische zaken nog worden afgehandeld.”

Het bedrag dat ermee genoemd is, wil hij niet noemen. De curator is positief over de gerealiseerde doorstart. “Naast een goede opbrengst voor de boedel biedt dit de beste mogelijkheden voor continuïteit en werkgelegenheid.”