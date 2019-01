Lamb Weston/Meijer bouwt ook nieuwe fabriek

Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer (LWM) bouwt een nieuwe fabriek in Kruiningen en een Technology Centre in Bergen op Zoom.

Het bedrijf verwacht voor de komende jaren een groei in de aardappelbehoefte, vertelt directeur Bas Alblas in reactie op de uitbreidingsplannen van het bedrijf. “Onze toeleveranciers, waaronder aardappeltelers, spelen een belangrijke rol in onze strategie van winstgevende groei.”

Ambient Potato Business

De nieuwe fabriek in Kruiningen is voor Ambient Potato Business. Op het huidige bedrijfsterrein in Kruiningen worden gedroogde aardappelproducten voor klanten in de industrie geproduceerd.

Deze investering van ​​ongeveer € 50 miljoen is voor onder andere verwerkings-, meng-, verpakkings- en opslagfaciliteiten. De uitbreiding past in de duurzaamheidsambities van LWM om de totale aardappelbenutting te verhogen, verklaart het bedrijf. De bouw gaat dit jaar van start.

Daarnaast worden mogelijkheden om de capaciteit in een bestaande productiefaciliteit in Europa te vergroten onderzocht.

De huidige fabriek van Lamb Weston/Meijer in Kruiningen. - Foto: Roel Dijkstra

Technology Center

In Bergen op Zoom bouwt LWM een Technology Center. Alblas legt uit wat daar gebeurt: “Nieuwe producten en processen, de verbetering van bestaande producten en processen, het testen van (nieuwe) aardappelrassen, duurzaamheidsverbetering op basis van technologie, bijvoorbeeld.”

Het hoofdkantoor komt op een nieuwe kantoorlocatie in Breda. Op de huidige plek in Kruiningen komt het Operations & Services Center.

Groei Lamb Weston/Meijer

De uitbreiding past bij de groei van de onderneming, stelt LWM. “Om te kunnen blijven groeien, moeten we voldoende talent kunnen aantrekken en behouden.” Door verschillende activiteiten op diverse locaties te concentreren, denkt LWM beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt en daarmee haar internationale positie te verstevigen.

Ook zijn de huidige kantoren in Kruiningen en Breda te krap. Alblas: “De aanpassing van onze kantorenlocatie heeft geen directe invloed op de rol en de samenwerking met onze telers.”