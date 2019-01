LWM helpt telers duurzamer aardappelen te telen

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer (LWM) stelt samen met telers een plan op om de bodemgezondheid te verbeteren. Het bedrijf heeft ‘duurzame teelt’ toegevoegd aan haar 6 bestaande focusgebieden voor duurzaamheid. Dat meldt LWM het duurzaamheidsverslag over 2017-’18.

Nauwe samenwerking met telers is een essentieel onderdeel van het Duurzame Teelt-plan. Dit is in Nederland inmiddels uitgerold naar 200 aardappeltelers. In de komende jaren worden telers in Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk hierin ook actief betrokken. Andere thema’s gelinkt aan bodemgezondheid zijn water, broeikasgassen, gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit. Voor deze 5 thema’s heeft LWM KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) opgesteld om de impact van maatregelen te meten, resultaten van individuele telers te kunnen vergelijken en om telers te laten leren van elkaar.

Om bodemgezondheid te beoordelen, kent LWM punten toe aan genomen maatregelen om de bodemgezondheid te verbeteren. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op bouwplan en organischestofvoorziening. Het totaal aantal punten bepaalt de bodemlabelscore van een individuele teler.