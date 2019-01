Kleine uienoogst toch nog 11% groter dan geraamd

De opbrengst per hectare is 36% lager dan vorig seizoen vanwege de droogte.

De definitieve oogstraming zaaiuien van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over oogst 2018 valt maar liefst 11% hoger uit dan de geschatte oogstraming in oktober. Gemiddeld 35,5 ton per hectare (oktober: 32 ton). De hectare-opbrengst is 36% lager dan vorig seizoen.

Droogte

De opbrengsten van zowel uien als aardappelen zijn door de lange periode van droogte lager dan in 2017. Wel of niet kunnen beregenen, maakte het verschil. In Zeeland werd in 2018 gemiddeld 15 ton zaaiuien per hectare geoogst, terwijl in Flevoland 44 ton van een hectare land kwam.

Lees verder onder de grafiek.

Bruto-opbrengst uien

Van de 4 provincies met de meeste zaaiuien – Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant – had Zeeland in 2018 een relatief lage opbrengst met 15,4 ton per hectare. Dat is 20 ton minder dan het landelijk gemiddelde van 35,5 ton per hectare. Een dergelijk groot verschil is in deze provincie sinds het jaar 2000 niet eerder waargenomen. In Flevoland kwam de opbrengst op 44 ton per hectare, bijna 9 ton boven het landelijk gemiddelde.

De bruto-opbrengst van zaaiuien komt in de definitieve raming op 0,9 miljoen ton, wat 0,1 miljoen hoger is dan was in oktober geraamd en 38% lager dan in 2017 (1,5 miljoen ton).

Lees verder onder de grafiek.

Consumptie-aardappelen

Met een gemiddelde hectare-opbrengst van 41,2 ton is 22% minder consumptieaardappel per hectare gerooid dan dan in 2017 (52,8 ton), blijkt uit de definitieve oogstraming. Deze definitieve raming is 3% hoger dan de voorlopige inschatting van oktober 2018.

Lees verder onder de grafiek.

Flevoland scoort goed met aardappelen

Voor consumptieaardappelen zijn dezelfde 4 provincies als bij uien het belangrijkste. Ook hier valt Zeeland negatief op met een opbrengst van 35,1 ton per hectare, 6 ton onder het landelijke gemiddelde van 41,2 ton. Flevoland scoort ook met aardappelen relatief goed met 46,1 ton per hectare, 5 ton boven het landelijk gemiddelde.

Ondanks de 3% hogere definitieve oogstraming, verschilt de uiteindelijke bruto-opbrengst in 2018 nauwelijks van de voorlopige cijfers. Het resultaat van 3,1 miljoen ton aardappelen is wel 22% lager dan in 2017, toen er 4 miljoen ton van het land werd gehaald.