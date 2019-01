KAVB: lelietelers, creëer je eigen markt

Vraag en aanbod sluiten in de leliesector niet op elkaar aan, omdat er geen eigen markt wordt gecreëerd. Dat ziet André Hoogendijk, adjunct-directeur van bloembollenbond KAVB.

André Hoogendijk reageert op de roep om areaalkrimp vanuit de lelievereniging West-Friesland. “Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om keuzes in het sortiment”, geeft Hoogendijk aan. “Handelaren exporteren eigenlijk allemaal dezelfde lelies. En de bollentelers telen allemaal dezelfde soorten. Bij hetzelfde aanbod is concurrentie alleen mogelijk op prijs of leveringsvoorwaarden.”

André Hoogendijk, adjunct-directeur van KVAB. - Foto: Paul Dijkstra

Slechts een handjevol partijen weet zich te onderscheiden in de markt. “Het zou voor de sector goed zijn om veel beter samen te werken in de keten van veredelaar tot bloemenhandelaar. Maak een product voor een eigen markt met een eigen bol en voor een eigen prijs.”

Hele sector moet werken aan innovatie

Hoogendijk benoemt 2 grote uitdagingen waar de lelietelers voor staan. “Aan de ene kant een gezonde bollenteelt in Nederland en aan de andere kant een gezonde bollenmarkt in het buitenland. Die 2 zaken hebben ook nog met elkaar te maken.”

De randvoorwaarde is een gezonde teelt op basis van duurzaam bodembeheer met een gebruik van maatschappelijk aanvaardbare gewasbeschermingsmiddelen. “Daarvoor moet de hele sector werken aan innovatie van het product en de productiemethoden.” De KAVB gaat hierover op 13 februari in gesprek met zo’n 200 ondernemers op de jaarlijkse Leliedag.