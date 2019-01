IGC: wereld gaat meer tarwe telen

IGC verwacht dat meer tarwe zal worden geteeld. Bij een groeiende vraag, blijft de voorraad gelijk.

De wereld gaat volgend seizoen 2019-2020 meer tarwe produceren. Dit leidt echter niet tot grotere voorraden, omdat de vraag naar tarwe toeneemt. Bovendien heeft de wereld de tarwevoorraad dit seizoen fors moeten aanspreken vanwege een tegenvallende productie, meldt International Grains Council (IGC) in de graanprognose van januari.

De organisatie van graanlanden verwacht dat de akkerbouwers meer tarwe gaan telen, vanwege de hogere prijzen. Ook gaat IGC nu uit van gemiddelde hectareopbrengsten. Die vielen afgelopen seizoen tegen door droogte in veel gebieden in de wereld. Op basis daarvan verwacht IGC in 2019-2020 een tarweproductie van 751 miljoen ton. Dat is 13 miljoen ton meer (+2%) dan dit seizoen. Het verbruik neemt ook toe en wel met 6 miljoen ton naar 751 miljoen ton, verwacht IGC. Omdat productie en verbruik in evenwicht zijn, blijven de voorraden stabiel, stelt IGC. De wereld heeft dit seizoen de tarwevoorraad voor 8 miljoen ton moeten aanspreken vanwege de tegenvallende productie. Die voorraad wordt in het nieuwe seizoen dus niet aangevuld.

De graanhandel is meer dan anders geïnteresseerd in het IGC-rapport, omdat het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) deze maand niet met de Wasde-graanprognose komt vanwege de shut down van de overheid.