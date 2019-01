Harde brexit maakt Britse voertarwe fors duurder

Een harde brexit maakt de import van graan uit het Verenigd Koninkrijk fors duurder. Als er geen akkoord komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, dan gelden vanaf 29 maart de importheffingen die ook gelden voor landen buiten de EU.

Bij een harde brexit geldt voor tarwe van ‘lage en middenkwaliteit’ vanaf 29 maart een tarief van € 95 per ton en voor voergerst van € 93. Voor mais rekent Brussel dan het variabele invoerrecht dat dagelijks door de Commissie wordt vastgesteld en momenteel € 0 bedraagt.

Het Verenigd Koninkrijk exporteert veel voertarwe naar landen op het Europese vasteland, zegt een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). “Sinds de aankondiging van de brexit is de koers van het Britse pond gedaald. Dat maakt import van Britse tarwe goedkoper voor eurolanden. Er gaan best grote hoeveelheden voertarwe van het Verenigd Koninkrijk naar de EU. Ook gaat er veel mais van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Bij een harde brexit gaat het Verenigd Koninkrijk daar een importheffing voor berekenen.”

Het is nog onduidelijk of graan uit het Verenigd Koninkrijk kan vallen onder een tariefquotum met een verlaagde invoerheffing, zegt de RVO.nl-woordvoerder. “Daar moet eerst over onderhandeld worden. Dergelijke onderhandelingen kunnen soms jaren duren.”

Bij een harde brexit gaat de importheffing vanaf 29 maart ook gelden voor suiker. Standaard geldt een importheffing van € 319 per ton ruwe suiker. Voor bepaalde tariefquota geldt een heffing van € 98. Invoer vanuit de zogenoemde EPA/EBA-landen is heffingsvrij.