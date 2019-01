Gunter: misoogst voorkomen met ‘waterinclusief denken’

Innovatie in watermanagement is nodig, zei Gijsbrecht Gunter van de Holland Onion Assocciaton (HOA) op de jaarlijkse Themadag Uien van de landbouwbeurs LNCN in De Meerpaal in Dronten.

“Water is een ondergeschoven kindje in de onderzoeken die worden gedaan.” Ook heeft Nederland zoetwaterberging nodig, bijvoorbeeld door ontpoldering. Het is zonde om, bij een overschot, zoet water de Westerschelde in te laten lopen.”

Samen handschoen oppakken

Hij riep belangenorganisaties op om samen de handschoen op te pakken om akkerbouwers weerbaarder te maken tegen weersextremen. “Neem het Deltaplan Water weer eens onder de loep, zoek partners op en bespreek oplossingen om te voldoen aan de vraag naar grove uien.”

Waterinclusief denken

De misoogst door het watertekort was een hoofdthema in de verschillende lezingen. Vanwege de afnemende beschikbaarheid van zoet water op de wereld, introduceerde Gunter in zijn wat filosofische inleiding de term ‘waterinclusief denken’. “De landbouw gebruikt 70% van het zoete water en moet daar dus echt efficiënter mee omgaan. Ook de Nederlandse landbouw heeft zoet water hard nodig. Een theoretische studie wees uit dat 300 millimeter watertekort 60 ton opbrengst kost. Gezien de praktijk van 2018 is dat zo gek nog niet. In 2018 is 1.000 tot 1.300 hectare uien door watertekort niet geoogst. Insecten kunnen in droge periodes immers ook makkelijker toeslaan. Dat hebben we ook gezien. En er ligt een uitdaging voor veredelaars, want de uienwortel is zo’n 18 centimeter diep, dat is niet zoveel.”