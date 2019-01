Grootste bietenverwerker in EU gaat op de schop

Bietenverwerker Südzucker gaat onder druk van de slechte suikermarkt veel minder suiker produceren. Dat kan leiden tot sluiting van fabrieken. Daarnaast gaat Südzucker tot € 100 miljoen per jaar snijden in de kosten.

Südzucker produceert jaarlijks rond 5 miljoen ton bietsuiker. Het concern wil de productie met 700.000 ton verlagen en raamt de kostenbesparing op € 100 miljoen per jaar. Südzucker is het grootste suikerconcern in Europa en heeft 29 suikerfabrieken in Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Polen, Slowakije, Tsjechië, Bosnië en Moldavië. Südzucker meldde eerder deze maand een verlies van € 83 miljoen op de suikerproductie van 1 maart tot en met 30 november 2018. In dezelfde periode van boekjaar 2017-2018 boekte Südzucker een winst van € 150 miljoen op de suikeractiviteiten.

Ook andere suikerproducenten hebben het zwaar. Het Duitse Nordzucker gaat reorganiseren omdat het verlies lijdt, en ook de Franse producenten Tereos en Cristal Union draaien met verlies. Dat geldt eveneens voor Suiker Unie.

Gelijk speelveld nodig voor alle lidstaten

Directeur Paul Mesters van Suiker Unie vindt dat Brussel moet zorgen voor gelijke regels in heel de EU. “Nu zijn er lidstaten die gekoppelde steun geven aan bietentelers of toch neonicotinoïden toestaan als zaadcoating. Nederland doet beide niet. Een level playing field is erg belangrijk voor ons.”

Ook buiten Europa is er geen gelijk speelveld, vindt Mesters. “De EU staat ieder jaar de import van 3 miljoen tot 5 miljoen ton suiker zonder invoerheffingen toe, op een totaal verbruik van zo’n 18 miljoen ton. Dat heeft veel effect op de suikerprijs in de EU. Veel andere landen belasten alle suikerimport. Europa zou deze preferentiële importquota moeten verkleinen.”

Interventieregeling nodig in extreem slechte suikermarkt

Ook pleit Mesters voor een interventieregeling. “Dan kan Brussel in een extreem slechte markt zoals nu suiker opkopen om de prijs te ondersteunen, zoals nu ook bij melkpoeder gebeurt. Maar dan moeten wel eerst gelijke spelregels gelden in heel de EU. Brussel heeft voor suiker nu alleen een private opslagregeling, dat de opslag van suiker subsidieert, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Daarnaast moet Brussel in internationaal verband pleiten voor gelijke spelregels. Er zijn nu landen die hun suikersector subsidiëren.”