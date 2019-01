Flinke uienafzet tot aan jaarwisseling in 2018

In de laatste exportweek van 2018 is de uienafzet naar nog geen 5.000 ton gedaald. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis.

De afzet van uien ligt in de eerste helft van het exportseizoen met 571.236 ton 1,6% onder het 5-jarig gemiddelde (580.452 ton). Dat terwijl de zaaiuienopbrengst, voor uitval, van oogst 2018 de keinste is sinds 2003. Vergeleken met het 5-jarig gemiddelde ligt de uienopbrengst dit seizoen 2% lager.

De uienstromen lopen anders dan andere jaren. Zo is te zien dat van eind juni tot en met eind december 50% meer uien naar Duitsland is gegaan dan de voorgaande 2 seizoenen. De opbrengsten waren ook in Duitsland gering, waardoor Nederland gaten heeft gevuld. Senegal heeft juist 17% minder uien afgenomen dan in 2017. Deels omdat de Nederlandse uien relatief duur zijn. En andere aanbieders van uien hebben de Afrikaanse markt voorzien van goedkopere uien. Zo heeft Turkije veel uien in Afrika afgezet. Met als gevolg dat Turkije tekorten heeft en de importheffing heeft verlaagd om de eigen markt aan te vullen. Dat biedt wellicht kansen voor Nederlandse exporteurs.