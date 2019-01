Farm Frites begint 2 weken eerder aan contracten

Farm Frites wil 2 weken eerder beginnen met de nieuwe oogst.

In plaats van week 28 willen ze komend jaar al eind juni (week 26) beginnen met het verwerken van nieuwe aardappelen. Vroege aardappelen worden voor oogstjaar 2019 vanaf week 26 gecontracteerd met € 21 per 100 kilo. “De staffel loopt in 2019 sterker naar beneden af en eindigt met € 10 per 100 kilo in week 35”, zegt aardappelinkoopmanager West-Europa van Farm Frites, Walter van Stee.

“Andere jaren hadden we Premières niet eerder nodig en kregen we deze altijd in juli en augustus binnen. Omdat we ervan uitgaan dat eind juni de oude oogst eindigt, hebben we de contracten voor vroege aardappelen naar voren gehaald. Zo proberen we alle Premières in juli binnen te krijgen.” Farm Frites heeft, net zoals in 2017, een aantal telers in het Franse Bordeaux gecontracteerd om hierin te voorzien.

Hoofdoogst € 1,50 verhoogd

De contractprijzen voor 2019 worden door Farm Frites iets naar boven bijgesteld over de hele contractperiode. Voor de hoofdoogst wordt over de hele staffel € 1,50 per 100 kilo meer betaald. De af landlevering van de hoofdoogst begint in week 35 en loopt tot week 42. Voor Fontanes en Innovators wordt in de af landperiode € 9,75 en € 11,25 per 100 kilo betaald. Vorig seizoen daalde de contractprijzen met € 1,25 waardoor in 2019 meer wordt betaald dan in 2017.

Walter van Stee: "Pootgoedvoorziening wordt jaren van tevoren gepland, dus daar kunnen we niet echt in schuiven. Van alle hoofdrassen hebben we in ieder geval voldoende om in de vraag te voorzien. De fabriek groeit wel door, dus zijn er meer aardappelen nodig". - Foto: Roel Dijkstra

Pootgoed

Het hogere prijsniveau compenseert deels de gestegen kosten voor pootgoed. De pootgoedprijs werd vorig seizoen verlaagd, maar staat voor Fontanes komend seizoen weer op het niveau van 2017. Voor Fontane klasse A 35/50 millimeter is de prijs € 49,50 per 100 kilo. Innovator komt € 2 onder het niveau van 2017; € 47,50 per 100 kilo. Van Stee: “We merken dat de vraag vanuit telers naar Fontanes toeneemt. Pootgoedvoorziening wordt jaren van tevoren gepland, dus daar kunnen we niet echt in schuiven. Van alle hoofdrassen hebben we in ieder geval voldoende om in de vraag te voorzien. De fabriek groeit wel door, dus zijn er meer aardappelen nodig. Bepaalde eindproducten vragen om bepaalde rassen. Fontanes en Innovators doen het goed, maar om niet te afhankelijk te worden, focussen we op meerdere rassen.”

Geen meerjarencontract, maar rollend contract

FarmFrites vindt het belangrijk om meer aardappelen op contract vast te leggen, deels omdat de verwerking in de fabriek jaarlijks groeit. Vorig jaar bood de aardappelverwerker uit Oudenhoorn meerjarige contracten voor 2 en 3 jaar aan. Dat wordt in 2019 niet meer gedaan. Farm Frites komt met een ‘rollend’ contract. Dit houdt in dat telers over een periode van 3 jaar deels een plus op de geleverde kilo’s ontvangen. Een rollend contract geeft in 2019 een plus van € 0,25 per 100 kilo bovenop de staffel het vasteprijscontract van de hoofdoogstrassen. Dan ontvangt de teler bij een prijs van € 9,75 per 100 kilo dus € 10 per 100 kilo. Voor 2020 wordt voor de helft van het geleverde aantal kilo’s diezelfde prijs van € 10 gehanteerd.

We merken dat een rollend contract nog goed moet worden uitgelegd. Als telers het snappen zijn ze positief

Walter van Stee, aardappelinkoopmanager West-Europa van Farm Frites

Voor de overige 50% van de kilo’s wordt het vasteprijscontract van 2020 aangehouden. In 2021, het derde jaar van het rollende contract, biedt Farm Frites voor een derde van de kilo’s die € 10. De overige twee derde wordt vastgelegd volgens het vaste prijscontract van 2021. De reden dat Farm Frites voor dit nieuwe systeem kiest is dat telers meer stabiliteit vragen in hun verkoopprijs en inkomen, geeft Van Stee aan. “We merken dat een rollend contract nog goed moet worden uitgelegd. Als telers het snappen zijn ze positief.”

Geen dubbelleveranciers

Farm Frites wil meer zekerheid van telers op een vaste prijs. Telers die van hetzelfde ras aan meerdere fabrieken leveren, of een deel van de hectares vrij willen telen, worden voor een keuze gesteld. Dubbelleveranciers kunnen alleen nog maar een tonnencontract afsluiten en geen hectarecontract meer. Van Stee geeft aan dat als een tekort ontstaat ze altijd verder weg nog wel aardappelen vinden. Maar bij overschotten heeft Farm Frites geen plek om de aardappelen te verwerken, want de fabriek staat het hele jaar door gepland. In 2017 kreeg Farm Frites grote volumes te verwerken die ze niet konden plaatsen. Dat wil Van Stee voorkomen via deze weg.