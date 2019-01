EU-parlement: meer transparantie bij toelatingen

De beoordeling van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen moet inzichtelijker en minder gestuurd door de aanvrager. De Europese Commissie en de Europese onderzoeksinstituten moeten zelf het initiatief hebben bij de beoordeling. Dat heeft het Europees Parlement in meerderheid uitgesproken naar aanleiding van een parlementair onderzoek naar de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat.

De uitspraak van het parlement is een aanbeveling en niet bindend. De Europese Commissie heeft vorig jaar al beloofd dat er meer openheid komt bij de toelating van werkzame stoffen. GroenLinks-parlementariër Bas Eickhout zegt mede naar aanleiding van een dinsdag 15 januari gepubliceerd onderzoek naar plagiaat in de stukken van het beoordelende Duitse onderzoeksinstituut dat duidelijk moet zijn wie de bron is van welke oordelen en conclusies.

“Het wordt de industrie veel te makkelijk gemaakt”, stelt Eickhout. “Niet alleen doordat hun studies worden overgenomen zonder bronvermelding en zonder dat essentiële onderdelen uit die studies voor controle openbaar worden gemaakt. Maar ook doordat ze zelf kunnen kiezen welk land hun verzoek voor toelating van een bepaald product in behandeling neemt.”

CDA’er Annie Schreijer-Pierik zegt dat de politiek niet de overhand moet krijgen bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. Zij onthield zich van stemming, omdat ze het debat te gepolitiseerd en te weinig objectief vindt. Zij vindt het onderzoek naar de procedures rond de toelating van glyfosaat ‘overbodig en een verspilling van belastinggeld’.