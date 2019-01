Cosun verwacht 6.000 hectare minder bieten

Bietentelerscoöperatie Cosun verwacht dit jaar een bietenareaal van 80.000 hectare. Dat is 6.000 hectare minder dan in 2018 is geteeld.

De krimp van het bietenareaal is conform de lagere toewijzing, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken bij het Cosun-bedrijf Suiker Unie. “In 2018 is 86.000 hectare bieten geteeld. Daarvoor gold een toewijzing van 107%. De toewijzing voor oogst 2019 is verlaagd naar 100%, gezien de marktverwachtingen voor suiker. Je ziet dat het bietenareaal ook 7% krimpt.” Prognose gebaseerd op bestellingen bietenzaad Cosun baseert de prognose van het areaal op de bestellingen van het bietenzaad, zegt Sikken. “Ook hebben de telers een overeenkomst met Cosun gesloten voor oogst 2019 waarin ze opgeven hoeveel bieten ze gaan zaaien.” Uit de bestellingen blijkt dat 48% van het zaad rassen betreft die resistent zijn tegen het bietencysteaaltje. Het segment rhizoctonia-resistent beslaat 29%. Het segment aanvullende rhizomanie-resistentie is 17% en 5% van het zaad betreft rassen met resistenties tegen zowel rhizoctonia als tegen het bietencysteaaltje. Het ras BTS7105RHC is het populairst bij de bietentelers met een aandeel van 15%. Daarna volgen BTS2345N met 12%, Tessilia KWS met 10%, Isabella KWS met 6% en Annelaura KWS met een aandeel van 5%. De andere rassen hebben minder dan 5% aandeel. Let op: gebruik geen zaad met neonicotinoïde Cosun herinnert de bietentelers er aan dat vanaf dit jaar geen zaad mag worden gebruikt dat is behandeld met een neonicotinoïde. Als restzaad uit 2018 is gecoat met Sombrero of Poncho Beta, mag het dit jaar niet worden gezaaid.