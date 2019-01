Clarebout wil € 300 miljoen steken in nieuwe fritesfabriek

De Belgische aardappelverwerker Clarebout wil minstens € 300 miljoen investeren in een nieuwe productielijn in Frameries in Wallonië.

Dat is maandag bekend gemaakt op een persconferentie in Frameries.

Clarebout gaat een haalbaarheidsstudie doen naar de plannen, zegt een woordvoerder. “We gaan kijken of we alle vergunningen kunnen krijgen, of het technisch haalbaar is en of het economisch rendabel is. We gaan een vergunning aanvragen om daar maximaal 2.300 ton diepgevroren frites, 100 ton vlokken en 400 ton aardappelspecialiteiten per dag te mogen produceren. Het is de vraag in hoeverre we dat maximum gaan realiseren. Als de haalbaarheidsstudie positief uitvalt, dan gaan we daar minimaal € 300 miljoen investeren in 10 jaar. Dat kan oplopen naar € 500 miljoen in 15 jaar.”

Vergunning voor tweede vrieshuis

Clarebout heeft productielocaties in Nieuwkerke in Vlaanderen en in Waasten in Wallonië. Clarebout kan in Nieuwkerke niet verder uitbreiden, zegt de woordvoerder. “Daarom hebben we in Waasten een vergunning aangevraagd voor een tweede vrieshuis. Dat gaan we eerst realiseren voor we aan de slag gaan in Frameries. Daarom weten we ook nog niet wanneer we gaan bouwen in Frameries. Eerst moet de haalbaarheidsstudie en de vergunningaanvragen zijn afgerond. In Frameries hebben we al een opslagplaats voor aardappelen en we hebben hier ook al een aanvraag lopen voor de bouw van een vrieshuis. We gaan nu dus ook een haalbaarheidsstudie doen voor een nieuwe productiefabriek in Frameries.”

Diepgevroren frites

Clarebout produceert diepgevroren frites en ziet daar steeds meer afzetmogelijkheden voor. Daarom wil het concern een nieuwe productielocatie bouwen. Clarebout draaide in 2016 een omzet van € 567 miljoen. Dat steeg in 2017 naar € 640 miljoen. Er werken 1.400 mensen. De plannen betekenen nog eens werk voor minimaal 300 mensen.