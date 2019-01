Cichoreiopbrengst ondanks droogte op schema

Cichoreiverwerker Sensus sloot op 31 december de cichoreicampagne van dit seizoen af, een paar dagen eerder dan volgens de oorspronkelijke planning. Manager Agro René Schunselaar kijkt ondanks de droogte terug op een goed seizoen.

De inulineopbrengst kwam in de afgelopen cichoreicampagne uit op gemiddeld 8 ton per hectare. Dat is eind augustus op basis van proefrooingen ook ingeschat. De gerealiseerde opbrengst ligt in de lijn met het 10-jarenplan om de opbrengst te laten groeien van gemiddeld 7 ton naar 10 ton inuline per hectare. Ruim een kwart van de telers realiseerde afgelopen jaar zelfs al een opbrengst van 10 ton of meer inuline per hectare. Volgens Schunselaar een teken dat cichorei een robuust gewas is dat ondanks extreme weersomstandigheden zijn opbrengst wel weet te halen.

Het inulinegehalte van deze campagne komt uit op 17,25%, iets hoger dan de basis van 17%. Telers krijgen daarvoor een toeslag op de contractprijs. Na een inkrimping van het cichoreiareaal vorig jaar contracteert Sensus voor komend seizoen weer een groter areaal. Volgens Schunselaar is de contractering voor komend seizoen nagenoeg afgerond. De contractvoorwaarden zijn gelijk aan die van vorig jaar.