CDA teleurgesteld in besluit Cruiser SB Schouten

Minister Carola Schouten besloot deze week geen tijdelijke vrijstelling te geven voor de insectenbestrijder Cruiser SB in de bietenteelt. CDA-Kamerlid Maurits von Martels is ‘zeer teleurgesteld’.

CDA-Kamerlid Maurits von Martels doet geen enkele moeite zijn teleurstelling te verbergen over het besluit van minister Carola Schouten om geen tijdelijke vrijstelling te geven voor de insectenbestrijder Cruiser SB in de bietenteelt. “De minister heeft zich te weinig rekenschap gegeven van de problemen waar de bietentelers in terechtkomen”, zegt Von Martels.

Verbod op neonicotinoïden

De bietensector vroeg een tijdelijke vrijstelling van het verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de bietenteelt. Neonicotinoïden zijn door de Europese Unie verboden omdat ze schadelijk zijn voor bijen en andere bestuivers. Lidstaten kunnen op dat verbod vrijstellingen verlenen, als daar een landbouwkundige noodzaak voor is.

Uitzondering voor bietenteelt

Samen met VVD-collega Helma Lodders probeerde Von Martels de minister te bewegen een uitzondering te maken voor de bietenteelt. “Het gaat ons om een gelijk speelveld in Europa. Als Belgen het middel wel mogen gebruiken, komen onze boeren in een ongelijke concurrentiepositie. Dan kun je zeggen, dat komt door het buitenland. Maar ik had graag gezien dat het Ctgb met het Belgische Erkenningscomité overleg had gevoerd. Daarover hadden afspraken gemaakt kunnen worden. Wat er nu gebeurt komt de harmonisatie niet ten goede. We hebben in het regeerakkoord staan dat er een gelijk speelveld moet zijn. Nou – met dit besluit kun je niet zeggen dat de minister dat gelijk speelveld creëert.”

Voorwaarden voor vrijstelling onwerkbaar

De CDA‘er erkent dat de minister zich moet verlaten op adviezen van het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb). Het Ctgb gaf aan dat een vrijstelling gepaard zou moeten gaan met strenge voorwaarden, die volgens de minister noch voor de boer, noch voor de controlerende instanties werkbaar zouden zijn. “Ook voor ons is het Ctgb leidend”, zegt Von Martels. “Daar moeten we ons op verlaten, anders kom je in een hopeloze discussie terecht.”

Maurits von Martels: "Zolang de alternatieven er niet zijn, moet je wel beseffen welke consequenties een verbod voor de telers heeft.” - Foto: ANP

Waar het volgens Von Martels om gaat, is dat er alternatieven beschikbaar moeten zijn. Daar zou de minister ook meer energie in kunnen steken. “Zolang de alternatieven er niet zijn, moet je wel beseffen welke consequenties een verbod voor de telers heeft.”

Ik krijg signalen van bietentelers die radeloos zijn

Daar had de minister wel meer rekening mee mogen houden, vindt de christendemocraat. “Ik krijg signalen van bietentelers die radeloos zijn. In die zin heeft de minister zich te weinig rekenschap gegeven van de problemen voor de boer. Waarom biedt ze de sector niet nog 1 of 2 jaar de tijd?”

Energie richten op nieuw middel

Het besluit van de minister was wel zo duidelijk, dat Von Martels niet hoopvol is dat er nog enige beweging mogelijk is. “Ik zal met mijn VVD-collega Helma Lodders overleggen hoe we hier verder samen in optrekken. Dit is wel een onderwerp waarin we samen blijven optrekken. We zullen in elk geval kritisch blijven. De energie moet nu gericht worden op een nieuw middel. Dat is helaas nog niet op de markt.”