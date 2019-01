Argentinië: doorbraak met Y-resistente aardappel

Het biotechnologisch bedrijf Technoplant brengt dit jaar een aardappel op de markt in Argentinië die resistent is tegen het aardappel Y-virus.

De aardappel is via genetische modificatie resistent gemaakt, meldt Potato News Today. De aardappel kreeg in augustus vorig jaar een teelttoelating in Argentinië. De ontwikkeling van de genetisch gemodificeerde aardappel heeft 20 jaar geduurd.

Virusresistente aardappel

Technoplant is onderdeel van de Sidus Group. Dit samenwerkingsverband van bedrijven verwacht dat er veel vraag is naar een virusresistente aardappel. Het Y-virus kan grote schade veroorzaken in aardappelen. Volgens Sidus kan een aantasting 70% opbrengst kosten.

Het is de eerste genetisch gemodificeerde aardappel die een teelttoelating heeft gekregen in Argentinië. Het bedrijf noemt dit een doorbraak in de strijd tegen het virus. Genetisch gemodificeerde aardappelen mogen in de EU niet worden geteeld.