Agristo betaalt maximaal € 2,90 meer

De Belgische aardappelverwerker Agristo verhoogt de contractprijzen voor teeltjaar 2019 afhankelijk van ras en leveringstijdstip met € 2 tot € 2,90 per 100 kilo.

De afland prijzen starten voor de rassen Bintje, Fontane, Challenger en Innovator respectievelijk met € 10,50 € 11, € 11,25 en € 12,50 per 100 kilo. Voor levering eind april betaalt Agristo voor Bintje € 15, voor Fontane en Challenger geldt in deze periode een prijs van € 16 en voor Innovator € 17,50 per 100 kilo. De pootgoedprijzen houdt Agristo ongeveer gelijk. Voor Fontane en Innovator in de maat 35-50 wordt een prijs van € 54 per 100 kilo gerekend.