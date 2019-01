Agrico: pootgoedtelers hoeven niet PlanetProof

Bij Agrico aangesloten pootgoedtelers hoeven zich niet PlanetProof te certificeren. GlobalGap, VVAK en NAO-hygiëneprotocol zijn voldoende, meldt Agrico.

Coöperatie Agrico streeft ernaar dat vanaf 2019 al haar tafelaardappeltelers zich PlanetProof laten certificeren, omdat Nederlandse supermarkten voortaan PlanetProof voor AGF als een vereiste stellen. Bovenmaats pootgoed wordt in jaren dat de afzet van pootgoed wat stroever loopt nog wel eens als tafelaardappel verkocht.

Bovenmaats pootgoed niet meer via Nederlandse retail

Feit van de nieuwe bovenwettelijke PlanetProof-eisen van de Nederlandse supermarkten is dat het bovenmaatse pootgoed dus niet meer via Nederlandse supermarkten in de markt kan worden gezet. Op zich is dat niet erg, stelt Jan van Hoogen, directeur van Agrico, omdat al jaren vrijwel al deze bovenmaatse pootgoed/tafelaardappelen als export weggaan en niet via de Nederlandse retail. “Er gaat bijna geen bovenmaat in de Nederlandse tafelaardappelmarkt.”

Voorwaarde om bovenmaats pootgoed als tafelaardappel voor export te kunnen verkopen is dat deze aardappelen niet met bewaarfungiciden zijn behandeld. Bovendien dient de pootgoedteler GlobalGap of minimaal VVAK gecertificeerd te zijn.